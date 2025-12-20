Controlli caldaie | cosa cambia davvero per i 20 milioni di impianti domestici
I controlli alle caldaie devono essere effettuati o l’ obbligo è stato sospeso? Il dubbio è scaturito a seguito della diffusione delle bozze di un decreto del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, che andrà a regolamentare la frequenza dei controlli che dovranno essere effettuati su alcuni impianti. Il Mase è intervenuto a chiarire che il testo che è circolato nei giorni scorsi è ancora una bozza e non la versione definitiva. Il provvedimento – al momento ancora in fase di elaborazione e che, grazie al quale, verrà recepita la direttiva europea – ha uno scopo ben preciso: garantire alle caldaie degli standard elevati di sicurezza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
