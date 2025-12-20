Controlli a Pontedera e Ponsacco | 59 identificati trovata droga presso la stazione
Nella serata di ieri, 19 dicembre, la Compagnia Carabinieri di Pontedera ha coordinato un servizio straordinario di controllo del territorio ad 'Alto Impatto', predisposto per la prevenzione e la repressione di furti a danno di esercizi commerciali e di reati in materia di sostanze stupefacenti.I. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Controlli a Pontedera e Ponsacco: 59 identificati, trovata droga presso la stazione.
