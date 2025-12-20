Nella serata di ieri, 19 dicembre, la Compagnia Carabinieri di Pontedera ha coordinato un servizio straordinario di controllo del territorio ad 'Alto Impatto', predisposto per la prevenzione e la repressione di furti a danno di esercizi commerciali e di reati in materia di sostanze stupefacenti.I. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Leggi anche: Maxi controlli contro la malamovida: trovata droga e identificate 59 persone

Leggi anche: Pontedera, controlli in stazione e uno sgombero: espulsi 3 irregolari

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Controlli a Pontedera e Ponsacco: 59 identificati, trovata droga presso la stazione.

Trovati 85 grammi di droga alla stazione di Pontedera, controlli anche a Ponsacco - Un servizio straordinario di controllo del territorio ad “alto impatto” è stato effettuato nella serata di ieri, 19 dicembre, dalla Compagnia dei ... gonews.it

Sicurezza, giro di vite della polizia. Controlli a Pontedera e Ponsacco. Rintracciato un presunto truffatore - Sotto la lente i punti più caldi, le aree più a rischio. lanazione.it

Ponsacco, allarme sicurezza. Il vertice dopo il pestaggio in piazza: “Ci saranno più controlli” - Ponsacco, 27 agosto 2025 – Ancora Ponsacco al centro della riunione del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica svoltosi ieri mattina in prefettura a Pisa e presieduto dalla prefetto Maria Luisa ... lanazione.it

Dopo le polemiche dei tifosi di Arezzo e Ascoli, abbiamo rivisto il secondo tempo di Ravenna-Pontedera con il cronometro in mano. Una vergogna da anti-calcio: giocatori fermi 13 minuti e mezzo in attesa dei controlli al monitor, senza considerare cambi, prot - facebook.com facebook