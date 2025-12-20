Contro l’ansia da feste c’è sempre Zelig Lab

Siamo in un periodo di tradizioni. E se si parla di comicità, c’è Zelig. Come il panettone a Natale, la pioggia a Pasquetta. Cose che non cambiano. Per fortuna. Perché magari invece di avere una crisi isterica da ansia prima delle feste, capace che passiamo pure una bella serata in compagnia della squadra di Zelig Lab, oggi e domani sul palco del Teatro Leonardo di via Ampère. Insomma: puro intrattenimento. Raccolto sotto il titolo “We wish you a Zelig Christmas!“ Con tanto di punto esclamativo. Natale zelighiano per Mtm, le Manifatture teatrali milanesi. a ospitare il cantiere aperto dove la creatura di Giancarlo Bozzo sperimenta format e talenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

