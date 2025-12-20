Contrasto alla dispersione scolastica | altri 32,2 milioni per la riduzione dei divari territoriali

Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha assegnato oltre 32,2 milioni di euro alle scuole italiane per affrontare le disparità territoriali e ridurre la dispersione scolastica. Questi fondi sono destinati a interventi mirati nelle zone periferiche e a rischio, con l’obiettivo di garantire a tutti gli studenti uguali opportunità di istruzione e crescita. Contrasto alla dispersione scolastica: altri 32,2 milioni per la riduzione dei divari territoriali.

