Contenzioso sul canone Ansa | La Cassazione a favore di Tim sul ricorso per la restituzione di oltre 1 miliardo
Potrebbe essere stata scritta la parola fine a un contenzioso che dura due decenni. La Cassazione, secondo l’Ansa, ha sciolto i suoi dubbi e, secondo indiscrezioni, si sarebbe espressa a favore di Tim sul ricorso per la restituzione di un canone da oltre 1 miliardo di euro, versato nel 1998 allo Stato. Una sentenza che confermerebbe quanto già deciso dalla Corte d’Appello di Roma che aveva stabilito lo scorso gennaio che lo Stato dovrà restituire al gruppo i soldi. Questo perché era stato stato rigettato il ricorso presentato dalla presidenza del Consiglio in cui si chiedeva la sospensiva della restituzione già disposta in appello. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
