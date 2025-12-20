Consorzio trasporti siciliani Vincenzo Asaro nominato amministratore delegato
Il consiglio di amministrazione del Consorzio trasporti siciliani ha ufficializzato la nomina di Vincenzo Asaro quale nuovo amministratore delegato. Asaro, 56 anni, porta con sé oltre vent’anni di esperienza nel trasporto pubblico locale, maturata in ruoli di vertice che hanno coniugato gestione. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Leggi anche: Juventus, Comolli nominato amministratore delegato
Leggi anche: Giorgio Armani, il manager torinese Giuseppe Marsocci nominato amministratore delegato
Al Tar di Palermo la vicenda sul prolungamento del trasporto da Messina a Villafranca Tirrena.
Consorzio Trasporti Siciliani: Asaro nominato amministratore delegato - Il consiglio di amministrazione del “Consorzio Trasporti Siciliani” ha ufficializzato la nomina di Vincenzo Asaro quale nuovo amministratore delegato. sicilianews24.it
Caro trasporti da e per la Sicilia, continuano le proteste dei sindacati - Con l’arrivo delle festività natalizie, il fenomeno del caro voli e delle elevate tariffe ferroviarie torna puntualmente a colpire i cittadini siciliani, rappresentando ormai una costante e non più un ... itacanotizie.it
Un’altra consegna targata IVECO in questi ultimi giorni dell’anno. Cotrab, Consorzio Trasporti Aziende Basilicata, infatti, ha dato il benvenuto a 40 mezzi del costruttore: si tratta di 25 intercity modello Crossway (in versione Normal Floor) e 15 minibus Daily - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.