Consiglio comunale sull’Hp | Crisi in molti settori industriali Siamo determinati a superarla

Un fronte istituzionale compatto, un dialogo costante con l’azienda e l’obiettivo condiviso di tutelare occupazione e prospettive industriali del territorio. È questo il messaggio emerso dal consiglio comunale straordinario aperto che si è svolto ieri al Palazzo dei Capitani, interamente dedicato alla situazione di crisi dello stabilimento Hp Composites, realtà considerata strategica per il tessuto produttivo del Piceno. Nel corso dell’assise è stato tracciato un quadro delle iniziative attivate fin dalle prime difficoltà legate all’andamento del mercato, sottolineando la volontà di affrontare la fase critica attraverso un’azione coordinata tra Comune, Regione Marche e azienda. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

