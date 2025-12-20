Messina si prepara al Natale: il 21 dicembre la consegna dei giocattoli a Piazza Cairoli Domenica 21 dicembre, dalle 17 alle 20, la generosità dei messinesi si trasformerà in sorrisi concreti per tantissimi bambini. Il successo di questa nona edizione è frutto della co-organizzazione corale tra i. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

© Messinatoday.it - Consegna regali domenica 21 dicembre dell'associazione Morgana

Leggi anche: Debutto a Roma per “James Joyce, Shane MacGowan e il Segreto dell’Universo” domenica 21 dicembre

Leggi anche: La consegna del Premio Confesercenti 2025 all'assemblea annuale dell'associazione

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Com. “Babbo Natale in Vespa, il Natale è uguale per tutti”: sabato 20 e domenica 21 dicembre appuntamento nel segno della solidarietà; Natale nel Mugello: tra mercatini, tradizione e comunità; Il Regalo Sospeso in Scatola, un gesto di comunità che si rinnova; Cartoceto accende la magia del Natale con “luci e colori in musica”.

REGOLAMENTO – Carro Itinerante di Babbo Natale Per garantire una distribuzione ordinata e sicura dei doni durante l’evento, si stabilisce quanto segue: 1. Consegna dei regali I genitori devono consegnare il regalo destinato al proprio bambino agli org - facebook.com facebook

Castiadas, al via la consegna di 240 regali agli anziani del paese x.com