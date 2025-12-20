Conosci la regola dei 4 regali | il segreto per bambini e genitori felici

La mattina di Natale è spesso caratterizzata da una scena quasi surreale: bambini circondati da una vera e propria montagna di carta colorata che scartano pacchetti a una velocità frenetica, passando da un giocattolo all’altro senza nemmeno avere il tempo di capire cosa abbiano ricevuto. Questo fenomeno, che gli educatori chiamano “sindrome del bambino iper-regalato”, finisce paradossalmente per generare apatia e noia invece che gioia. Per contrastare questo sovraccarico sensoriale e riportare l’attenzione sul significato del dono, nel 2025 si è consolidato anche in Italia il trend della “Regola dei 4 regali”. 🔗 Leggi su Cultweb.it

