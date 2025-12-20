Congressi da film al Palariccione. Se il mondo del cinema sta soffrendo la crisi nelle sale, e il Cinepalace purtroppo non è esente dalle dinamiche nazionali, al contrario i convegni ospitati nelle sale del Palazzo dei congressi stanno aumentando, sia come numero di eventi che come partecipanti ai singoli convegni. "Non ci stiamo più negli spazi classici della struttura congressuale" ammette l’amministratore unico della società, Eleonora Bergamaschi. Ma all’interno del ‘condominio’ Palas c’è anche il Cinepalace, e lo stesso Giometti sta rivedendo i propri piani, costretto dal momento storico. A Rimini, dove gestisce la multisala Multiplex, ha annunciato di chiudere due sale per contenere i prezzi, fornendo comunque una programmazione completa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Congressi da film nelle sale. Il Palas si fa avanti: "Noi ci siamo"

Leggi anche: Congressi, al Palas è sempre tutto esaurito. Il sindaco: "L'obiettivo è costruire un 'Palas 2' al mare"

Leggi anche: Finché morte non ci separi 2 | Il trailer del film in arrivo nelle sale

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Congressi, l’autunno nero del Palas - Saltano i convegni medici, in programma solo dodici eventi: gli operatori turistici adesso tremano . ilrestodelcarlino.it

Il boom dei congressi: "Siamo sempre sold out ci serve un altro Palas. Lo faremo in zona mare" - Non è solo un’idea, ma un progetto concreto quello che Jamil Sadegholvaad ha deciso di rilanciare ieri, nel primo ... msn.com

Congressi e indotto. Nuovo studio per il Palas - Un congressista spende tre volte tanto rispetto a un turista che viene in vacanza in estate. ilrestodelcarlino.it

I film in programma al Centro Congressi Piné 1000 a partire dal 20 dicembre Trentino Spettacoli - Visit Trento - facebook.com facebook