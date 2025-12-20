Confeugo corteo storico e falò Piazza piena e applausi per la prima in zeneize di Silvia Salis

Torna il tradizionale Confeugo con corteo storico: programma e modifiche ai bus - Oggi, sabato 20 dicembre 2025, si svolgerà in centro il Confeugo, evento realizzato dal Comune di Genova in collaborazione con l’associazione A Compagna. genovatoday.it

Confeugo e corteo storico, oggi viabilità modificata nel centro di Genova - Tutto si svolgerà tra piazza De Ferrari e il Ducale tra le 16 e il tardo pomeriggio ... msn.com

TERRITORIO, ARTE, CUCINA & TRADIZIONI Torna oggi in piazza De Ferrari, dalle 16.00, l'antica cerimonia del Confeugo con corteo storico, rievocazioni e spettacoli “Ben trovou, Messê ro Duxe”, “Benvegnùo, Messê l’Abou”: anche nel 2025 a Genova n - facebook.com facebook

Come ogni anno si rinnova la cerimonia del #Confeugo! Sabato 20 dicembre 2025 dalle ore 16:00 Partenza del corteo da Piazza Caricamento Cerimonia in Piazza De Ferrari Per saperne di più visitgenoa.it/it/confeugo-20… x.com

