Confeugo corteo storico e falò Piazza piena e applausi per la prima in zeneize di Silvia Salis

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il giorno del tradizionale Confeugo, con il corteo, l’accensione del falò augurale e l’incontro tra la rappresentante del Doge, Silvia Salis, e l’Abate del popolo Franco Bampi di “A Compagna”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

confeugo corteo storico e fal242 piazza piena e applausi per la prima in zeneize di silvia salis

© Ilsecoloxix.it - Confeugo, corteo storico e falò. Piazza piena e applausi per la prima in zeneize di Silvia Salis

Leggi anche: Confeugo, corteo storico e falò. In piazza Salis e Bampi di “A Compagna”

Leggi anche: Confeugo, corteo e falò. In piazza Salis e Bampi di “A Compagna”

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

confeugo corteo storico fal242Confeugo, corteo e falò. In piazza Salis e Bampi di “A Compagna” - Il giorno del tradizionale Confeugo, con il corteo, l’accensione del falò augurale e l’incontro tra la rappresentante del Doge, Silvia Salis, e l’Abate del ... ilsecoloxix.it

confeugo corteo storico fal242Torna il tradizionale Confeugo con corteo storico: programma e modifiche ai bus - Oggi, sabato 20 dicembre 2025, si svolgerà in centro il Confeugo, evento realizzato dal Comune di Genova in collaborazione con l’associazione A Compagna. genovatoday.it

Confeugo e corteo storico, oggi viabilità modificata nel centro di Genova - Tutto si svolgerà tra piazza De Ferrari e il Ducale tra le 16 e il tardo pomeriggio ... msn.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.