Confeugo corteo e falò In piazza Salis e Bampi di A Compagna

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il giorno del tradizionale Confeugo, con il corteo, l’accensione del falò augurale e l’incontro tra la rappresentante del Doge, Silvia Salis, e l’Abate del popolo Franco Bampi di “A Compagna”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

