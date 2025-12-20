Confesercenti chiede la sospensione del blocco traffico pre-natalizio

Confesercenti ha richiesto la sospensione del blocco del traffico pre-natalizio, evidenziando come tale misura possa causare disagi ai cittadini e danneggiare il commercio locale. Limitare gli spostamenti in un periodo di forte attività commerciale rischia di influire negativamente sull’economia del capoluogo. È importante trovare un equilibrio che tuteli sia la sicurezza sia le esigenze di cittadini e imprese.

Milleproroghe: serve equità per tutte le imprese! Confesercenti Nazionale chiede che la proroga dell’obbligo di polizze contro i rischi catastrofali valga per tutte le micro e piccole imprese, senza distinzioni di settore. Limitare la misura a pochi comparti crea d - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.