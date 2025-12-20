Confesercenti chiede la sospensione del blocco traffico pre-natalizio

20 dic 2025

Confesercenti ha richiesto la sospensione del blocco del traffico pre-natalizio, evidenziando come tale misura possa causare disagi ai cittadini e danneggiare il commercio locale. Limitare gli spostamenti in un periodo di forte attività commerciale rischia di influire negativamente sull’economia del capoluogo. È importante trovare un equilibrio che tuteli sia la sicurezza sia le esigenze di cittadini e imprese.

“Bloccare la circolazione stradale nei giorni immediatamente antecedenti le festività natalizie, creerà un disagio notevole ai cittadini e soprattutto arrecherà un duro colpo al commercio del capoluogo, limitando gli spostamenti dei consumatori, in un periodo di shopping, già condizionato dai. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

