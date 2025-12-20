Conferenza stampa Sarri dopo Lazio Cremonese | Arbitri? Chiedete alla società Di positivo c’è questo Punto guadagnato per questo motivo ma due persi perché…
Dopo il pareggio 0-0 tra Lazio e Cremonese all’Olimpico, Maurizio Sarri ha affrontato i temi principali in conferenza stampa. Il tecnico dei biancocelesti ha commentato l’andamento della partita, evidenziando aspetti positivi e criticità. Ha inoltre affrontato questioni legate agli arbitri e alle decisioni prese durante il match. Sarri ha concluso sottolineando l’importanza del punto guadagnato e le aree su cui bisogna lavorare. Conferma la volontà di miglior
Conferenza stampa Sarri dopo Lazio Cremonese: le parole del tecnico dei biancocelesti dopo il pareggio per 0-0 dell’Olimpico nella 16a giornata Dopo il pareggio per 0-0 contro la Cremonese all’Olimpico, che consente comunque alla Lazio di allungare a sette la striscia di risultati utili interni consecutivi, Maurizio Sarri è intervenuto in conferenza stampa per commentare . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Conferenza stampa De Rossi al termine di Udinese Genoa: «Ho visto due squadre, per questo motivo! Prestazione interessante, ora però non bisogna fare questo»
Leggi anche: Cremonese Atalanta, conferenza stampa Nicola: «Audero è recuperato, domani decideremo. Grassi? Ecco quando torna. Rotazioni? A me piace fare questo per un motivo»
Parma-Lazio, Sarri: Vittoria che ci dà entusiasmo. Sulle due espulsioni.... VIDEO; Sarri dopo Parma-Lazio: Espulsioni frettolose. Zaccagni? Non lo prende neanche...; Cuesta: «Nessun timore, solo rispetto per la Lazio. Sarri, un vincente»; Conferenza Sarri: Basic e Zaccagni? Espulsioni leggere, bisogna usare anche il buon senso.
Sarri in conferenza stampa: “Siamo una squadra che non concede niente” - L'articolo Sarri in conferenza stampa: “Siamo una squadra che non concede niente” proviene da Lazionews. msn.com
Conferenza stampa Sarri dopo Lazio Cremonese: le parole del tecnico dei biancocelesti dopo il pareggio per 0-0 dell’Olimpico nella 16a giornata - Conferenza stampa Sarri dopo Lazio Cremonese: le parole del tecnico dei biancocelesti dopo il pareggio per 0- calcionews24.com
Lazio, Sarri in conferenza: "Siamo in crescita. In attacco aspettiamo" - Dopo il pareggio contro il Bologna, il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa. lalaziosiamonoi.it
La Stampa. . "Vladimir Vladimirovich, buongiorno. Mi chiamo Kirill Bazhanov, di Canale 4...". Un giornalista russo ha interrotto la conferenza stampa di fine anno del presidente Putin, mostrando un cartello alle telecamere e rivolgendo il suo appello alla fidanz - facebook.com facebook
Parco Nazionale della Costa Teatina, è ora di fare sul serio Conferenza stampa #WWF a #Pescara x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.