Inter News 24 Conferenza stampa Mkhitaryan post Bologna Inter, le sue parole dopo la sconfitta in semifinale di Supercoppa Italiana. La conferenza stampa di Hernikh Mkhitaryan al termine di Bologna Inter, semifinale di Supercoppa Italiana vinta dai rossoblù ai calci di rigore. SUL MATCH – « Una cosa inspiegabile, stiamo creando tantissimo ma non finalizziamo, stiamo lavorando anche in allenamento, bisogna aspettare. Bisogna lavorare per chiudere le partite il prima possibile » ALTRO SCONTRO DIRETTO PERSO – « Non manca il cinismo, ci prepariamo seriamente, siamo consapevoli che ci manca un po’ per vincere quelle partite, oggi sbagliamo dietro una volta e subiamo gol. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Conferenza stampa Mkhitaryan post Bologna Inter: «Creiamo tantissimo ma non finalizziamo! C’è una cosa che è inspiegabile»

Leggi anche: Conferenza stampa Grassi post Inter Cremonese: «Loro la rosa più forte del campionato, c’è una cosa che mi è piaciuta tanto»

Leggi anche: Conferenza stampa Sarri post Inter Lazio: «Loro più bravi, ma arbitro non all’altezza. Inizio a pensare che…»

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Mkhitaryan in conferenza: “Stiamo lavorando per arrivare dove vogliamo. Sugli scontri diretti.” - "C'è delusione ma anche fiducia perchè sappiamo che possiamo fare meglio, abbiamo grandi giocatori e dobbiamo lavorare di più negli ultimi due anni non stiamo facendo bene negli scontri diretti ma ... msn.com