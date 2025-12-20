Conferenza stampa Fabbian post Bologna Inter | Daremo il massimo per vincere la coppa Martinez ha fatto una gran parata su di me Ecco cos’abbiamo detto a Ravaglia
Inter News 24 Conferenza stampa Fabbian post Bologna Inter, le sue parole dopo la vittoria in semifinale di Supercoppa Italiana. La conferenza stampa di Giovanni Fabbian al termine di Bologna Inter, semifinale di Supercoppa Italiana vinta dai rossoblù ai calci di rigore. LE EMOZIONI DOPO IL RIGORE DECISIVO SEGNATO DA IMMOBILE – « Stiamo sognando a occhi aperti, siamo un gruppo unito che non molla mai ». QUANDO ABBIAMO CAPITO DI POTERCELA FARE? – « Sin da subito, abbiamo ripreso la partita da grande squadra, lavorando molto bene. Abbiamo sofferto quando dovevamo e ci siamo impegnati al massimo ». 🔗 Leggi su Internews24.com
