Confapi | Sentenza Tar? Opportunità
Confapi Toscana accoglie con soddisfazione la recente sentenza del Tar della Toscana che ha confermato la validità della proroga delle ventennali concessioni geotermiche. La decisione del tribunale amministrativo rappresenta uno spartiacque fondamentale per la politica energetica regionale, permettendo di procedere con gli investimenti previsti dall’accordo tra Regione Toscana ed Enel Green Power. L’associazione condivide l’entusiasmo espresso dal presidente Eugenio Giani e si dice "pronta a collaborare affinché questa stabilità giuridica si traduca immediatamente in una opportunità di crescita per le piccole e medie imprese del territorio". 🔗 Leggi su Lanazione.it
