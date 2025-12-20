conegliano rialza la testa dopo il mondiale e prolunga la striscia in serie a1 cuneo battuta a domicilio

Conegliano torna in campo nella Serie A1 di volley femminile dopo la partecipazione al Mondiale per Club, conclusa con la sconfitta in finale contro Scandicci. La squadra ha mostrato solidità e determinazione, riuscendo a prolungare la propria striscia positiva in campionato. Conegliano rialza la testa dopo il torneo internazionale e prosegue il cammino in campionato con rinnovata fiducia.

Conegliano si è rituffata nella Serie A1 di volley femminile dopo aver perso la finale del Mondiale per Club contro Scandicci. Le Campionesse d’Europa si sono rimesse in gioco sul campo di Cuneo, imponendosi con un nitido 3-0 (25-20; 25-10; 25-22) nel match valido per la quindicesima giornata e difendendo così la propria imbattibilità in campionato. Le Pantere svettano in testa alla classifica generale con otto punti di vantaggio su Novara e nove su Scandicci, attesa questa sera dalla trasferta sul campo di Perugia. Le ragazze di coach Daniele Santarelli hanno operato il break risolutore nella prima frazione sul 16-16, issandosi rapidamente sul 18-22 e chiudendo così i conti con disinvoltura. 🔗 Leggi su Oasport.it

