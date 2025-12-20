condannato per evasione e droga si stava allontanando dal salento bloccato dai carabinieri

LECCE - Un 27enne, residente in un comune dell’hinterland leccese, Stefano D’Aurelio, è stato rintracciato e arrestato nelle scorse ore a Cavallino dai carabinieri perché destinatario di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Torino.Il giovane, classe 1998, deve scontare infatti una. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

