Concorso per le scuole la Penna Viola Brillano Grillotti Stazzonelli e Duca
Gran successo per la giornata conclusiva della Penna Viola, patrocinata da Qn - Il Giorno, concorso riservato agli studenti e organizzato dall’Auxilium Sondrio (con in testa Cesare Salerno) per ricordare nel migliore dei modi il giornalista valtellinese Beppe Viola scomparso nel 2021 a 70 anni. Giunto alla terza edizione, il concorso è riuscito a coinvolgere anche la Nuova Sondrio Sportiva (ginnastica), la Nuova Sondrio Calcio, la Sportiva Basket e il Rugby Sondrio. La sfida quest’anno ha proposto, agli studenti di ogni ordine e grado della provincia, l’argomento Olimpiadi invernali Milano Cortina. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
