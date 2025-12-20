Concorso per le scuole la Penna Viola Brillano Grillotti Stazzonelli e Duca

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gran successo per la giornata conclusiva della Penna Viola, patrocinata da Qn - Il Giorno, concorso riservato agli studenti e organizzato dall’Auxilium Sondrio (con in testa Cesare Salerno) per ricordare nel migliore dei modi il giornalista valtellinese Beppe Viola scomparso nel 2021 a 70 anni. Giunto alla terza edizione, il concorso è riuscito a coinvolgere anche la Nuova Sondrio Sportiva (ginnastica), la Nuova Sondrio Calcio, la Sportiva Basket e il Rugby Sondrio. La sfida quest’anno ha proposto, agli studenti di ogni ordine e grado della provincia, l’argomento Olimpiadi invernali Milano Cortina. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

concorso per le scuole la penna viola brillano grillotti stazzonelli e duca

© Ilgiorno.it - Concorso per le scuole la Penna Viola. Brillano Grillotti, Stazzonelli e Duca

Leggi anche: Un concorso su Castruccio. Sfida per le scuole medie

Leggi anche: "Infanzia negata": l’Anvcg presenta il nuovo concorso per le scuole

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Concorso per le scuole la Penna Viola. Brillano Grillotti, Stazzonelli e Duca; Il concorso La Penna Viola regala emozioni; Premio “La Penna Viola”, tra sport e cultura: Mosconi incontra gli studenti; Gli sportivi ricordano. Beppe Viola.

concorso scuole penna violaConcorso per le scuole la Penna Viola. Brillano Grillotti, Stazzonelli e Duca - Gran successo per la giornata conclusiva della Penna Viola, patrocinata da Qn - ilgiorno.it

Sport e scuola vanno a braccetto. Il concorso “La penna Viola“ incorona tre giovani del volley - Sono passati tre anni dalla sua improvvisa scomparsa, il 1° agosto 2021, ma la memoria del giornalista Giuseppe - ilgiorno.it

concorso scuole penna violaPremio “La Penna Viola”, tra sport e cultura: Mosconi incontra gli studenti - Il primo momento clou sarà lunedì 15 dicembre 2025, quando dalle 9, nella palestra del Liceo Scientifico “Donegani” di Sondrio, gli studenti dell’indirizzo sportivo incontreranno Mattia Mosconi, ... intornotirano.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.