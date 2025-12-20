Concistoro Papa Leone convoca i cardinali | Un incontro per offrire sostegno e consiglio al Santo Padre

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il decano Giovanni Battista Re ha inoltrato la convocazione ai cardinali di tutto il mondo lo scorso 7 novembre, ed oggi, il Vaticano ufficializza il Concistoro che Papa Leone XIV convoca per il 7 e 8 gennaio 2026. Ebbene, il nuovo anno si aprirà nel segno della comunione, del discernimento e della condivisione nella Chiesa . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

concistoro papa leone convoca i cardinali un incontro per offrire sostegno e consiglio al santo padre

© Ildifforme.it - Concistoro, Papa Leone convoca i cardinali: “Un incontro per offrire sostegno e consiglio al Santo Padre”

Leggi anche: Papa Leone XIV convoca per la prima volta i cardinali in concistoro

Leggi anche: Papa Leone XIV convoca il Concistoro il 7 e l’8 gennaio, per rafforzare la «collaborazione con i cardinali»

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Svolta Leone: chiede aiuto ai cardinali; Papa Leone XIV convoca il concistoro; Questioni liturgiche e sinodalità al centro del Concistoro convocato da Leone XIV; Leone XIV invoca Maria per la sua missione: «Vienimi in aiuto perchè la Chiesa avanzi sempre più unita».

concistoro papa leone convocaPapa Leone XIV convoca il suo primo Concistoro straordinario: si terrà nei giorni 7 e 8 gennaio 2026 - Come già annunciato nel mese di novembre scorso, Papa Leone XIV ha convocato il primo Concistoro straordinario del suo Pontificato che si terrà nei giorni 7 e 8 gennaio 2026. msn.com

Papa Leone XIV convoca il Concistoro il 7 e l’8 gennaio, per rafforzare la «collaborazione con i cardinali» - La nota del Vaticano: «L'incontro si svolgerà nell'arco di due giornate e sarà caratterizzato da momenti di comunione e di fraternità» ... msn.com

concistoro papa leone convocaIl primo Concistoro di Papa Leone XIV per afforzare la comunione tra il Vescovo di Roma ed i Cardinali - Il Concistoro si colloca nel contesto della vita e della missione della Chiesa, e intende rafforzare la comunione tra il Vescovo di Roma ed i Cardinali, chiamati a collaborare in modo particolare alla ... acistampa.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.