Concistoro Papa Leone convoca i cardinali | Un incontro per offrire sostegno e consiglio al Santo Padre

Il decano Giovanni Battista Re ha inoltrato la convocazione ai cardinali di tutto il mondo lo scorso 7 novembre, ed oggi, il Vaticano ufficializza il Concistoro che Papa Leone XIV convoca per il 7 e 8 gennaio 2026. Ebbene, il nuovo anno si aprirà nel segno della comunione, del discernimento e della condivisione nella Chiesa . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Concistoro, Papa Leone convoca i cardinali: “Un incontro per offrire sostegno e consiglio al Santo Padre” Leggi anche: Papa Leone XIV convoca per la prima volta i cardinali in concistoro Leggi anche: Papa Leone XIV convoca il Concistoro il 7 e l’8 gennaio, per rafforzare la «collaborazione con i cardinali» Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Svolta Leone: chiede aiuto ai cardinali; Papa Leone XIV convoca il concistoro; Questioni liturgiche e sinodalità al centro del Concistoro convocato da Leone XIV; Leone XIV invoca Maria per la sua missione: «Vienimi in aiuto perchè la Chiesa avanzi sempre più unita». Papa Leone XIV convoca il suo primo Concistoro straordinario: si terrà nei giorni 7 e 8 gennaio 2026 - Come già annunciato nel mese di novembre scorso, Papa Leone XIV ha convocato il primo Concistoro straordinario del suo Pontificato che si terrà nei giorni 7 e 8 gennaio 2026. msn.com

