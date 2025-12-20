Concerto per un giorno di Festa e Pianofestival | alla Reggia di Caserta si conclude Autunno Musicale

Tempo di lettura: 4 minuti La rassegna Autunno Musicale Suoni & Luoghi d'Arte Concerti alla Reggia giunge alla conclusione con due appuntamenti di alto profilo artistico, ospitati nella suggestiva Cappella Palatina della Reggia di Caserta. Due concerti che uniscono il clima delle festività natalizie alla grande tradizione musicale europea, affidati a interpreti di riconosciuto prestigio internazionale. Il momento centrale e più atteso della chiusura della rassegna è il tradizionale "Concerto per un giorno di festa", tra i più attesi eventi regionali del periodo natalizio, in programma venerdì 26 dicembre 2025 alle ore 11:15.

