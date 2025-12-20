Concerto per un giorno di Festa e Pianofestival | alla Reggia di Caserta si conclude Autunno Musicale
Tempo di lettura: 4 minuti La rassegna Autunno Musicale Suoni & Luoghi d’Arte Concerti alla Reggia giunge alla conclusione con due appuntamenti di alto profilo artistico, ospitati nella suggestiva Cappella Palatina della Reggia di Caserta. Due concerti che uniscono il clima delle festività natalizie alla grande tradizione musicale europea, affidati a interpreti di riconosciuto prestigio internazionale. Il momento centrale e più atteso della chiusura della rassegna è il tradizionale “Concerto per un giorno di festa”, tra i più attesi eventi regionali del periodo natalizio, in programma venerdì 26 dicembre 2025 alle ore 11:15. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Leggi anche: Alla Reggia di Caserta torna l’Autunno Musicale: al via il ciclo Classico – Romantico
Leggi anche: Alla Reggia di Caserta torna l’autunno musicale: al via il ciclo Classico > Romantico
Natale alla; Alla Reggia di Caserta un Natale tra regine, musica e visite serali: il calendario degli eventi.
MUSICA - "Concerto per un Giorno di Festa" alla Reggia di Caserta - La rassegna Autunno Musicale Suoni & Luoghi d’Arte Concerti alla Reggia giunge alla conclusione con due appuntamenti di alto profilo artistico, ospitati nella suggestiva Cappella Palatina della Reggia ... napolimagazine.com
Capodanno a Napoli, 4 giorni di festa tra lungomare e piazze: il programma completo - Cresce l'attesa per Capodanno 2025/2026, la grande festa che animerà per ben 4 giorni il cuore di Napoli: il programma completo. msn.com
Festa del Vino a Boscoreale:concerto Finizio evento di punta - Concerto di Gigi Finizio nella serata conclusiva e tre giorni di eventi: è ufficiale il programma artistico della 25esima edizione della "Festa del vino, dei sapori e dei saperi vesuviani", ... ansa.it
Concerto per un Giorno di Festa - Cappella Palatina - facebook.com facebook
Un altro giorno in paradiso #concerto #live x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.