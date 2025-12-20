Conceicao ed il match speciale contro la Roma | il motivo L’esterno guida una classifica speciale | giallorossi avvisati

Conceicao e il match contro la Roma rappresentano un momento importante per la Juventus. L’esterno portoghese si distingue nella classifica dei dribbling e torna a sfidare i giallorossi dopo l’esordio del 2024. Stasera, all’Allianz Stadium, sarà un'occasione per confermare la propria crescita e contribuire alla squadra. La partita promette di essere un confronto interessante, con Conceicao pronto a fare la differenza.

Conceicao guida la classifica dei dribbling bianconeri. Il portoghese ritrova i giallorossi dopo l'esordio del 2024: stasera il match dell'Allianz Stadium. La Juventus di Luciano Spalletti si prepara ad affrontare la Roma di Gian Piero Gasperini con una certezza tattica consolidata: l'imprevedibilità di Francisco Conceição. L'esterno portoghese rappresenta l'uomo in grado di saltare l'uomo e creare superiorità numerica, doti fondamentali per scardinare la difesa a tre dei capitolini. Proprio contro i giallorossi, il 1 settembre 2024, il figlio d'arte aveva fatto il suo debutto assoluto in Serie A, entrando nella ripresa e portando subito quella vitalità che oggi lo rende un titolare inamovibile.

