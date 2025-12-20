Conad ad Acqui Terme per continuare la marcia in vetta alla classifica.

Trasferta piemontese per la Conad (22), in campo alle 20,30 ad Acqui Terme (14). Una tappa importante per il sestetto cittadino, reduce dal turno di riposo, che vuole consolidare il primato in classifica: San Giustino, seconda, è arrivata a -1 ma ha una gara in più, per cui conquistare punti sul campo della quarta in classifica garantirebbe morale alto in vista del finale del girone d’andata, che si concluderà domenica 28 al PalaBigi con Mirandola. In casa Conad, è lo schiacciatore Riccardo Mazzon a presentare la sfida: "Acqui Terme è una squadra ostica, con diversi giocatori abituati a categorie superiori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

