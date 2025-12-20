con moby al concerto di mengoni e lazza

Per l’edizione 2026 del Capodanno a Olbia che prevede tra gli ospiti Marco Mengoni e Lazza, Moby ha organizzato una crociera con la Moby Legacy, che sarà ormeggiata in porto da dove i passeggeri potranno godersi lo spettacolo anche dai ponti esterni della nave. Come partner del Capodanno olbiese, la compagnia di navigazione mette a disposizione dei viaggiatori una speciale offerta di tre giorni, con partenza da Livorno per Olbia il 30 dicembre alle 22 (imbarco alle 20) e rientro il primo gennaio alle 22 dalla Sardegna per Livorno, con arrivo la mattina del 2 alle 7. Le quote, tasse e diritti inclusi, partono da 170 euro a persona, per le cabine quadruple interne, fino ad un massimo di 215 euro per persona, per le cabine doppie esterne. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

