Comune di Monza e Provincia fanno la pace per le cause dei trasporti e delle scuole
La Provincia di Monza e Brianza e il Comune di Monza hanno “fatto pace”. Nella giornata di venerdì 19 dicembre i due enti hanno sottoscritto un accordo di conciliazione che chiude definitivamente le questioni aperte relative a spese sostenute negli anni passati per il trasporto pubblico locale e. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
