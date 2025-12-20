comune di monza e provincia fanno la pace per le cause dei trasporti e delle scuole

La Provincia di Monza e Brianza e il Comune di Monza hanno “fatto pace”. Nella giornata di venerdì 19 dicembre i due enti hanno sottoscritto un accordo di conciliazione che chiude definitivamente le questioni aperte relative a spese sostenute negli anni passati per il trasporto pubblico locale e. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

