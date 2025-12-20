Complotto per uccidere il marito e simulare un suicidio | moglie e amante condannati a 19 anni in UK

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Moglie e amante condannati a 19 anni per aver pianificato l’omicidio del marito e simularne il suicidio. Il piano è fallito grazie alla reazione della vittima. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

