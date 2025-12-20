Inter News 24 Compleanno Inter, il 20 dicembre 1925 nasceva uno dei simboli più carismatici della storia: attaccante istrionico, leader in campo e uomo di valori fuori. Borgo a Buggiano, placido paese collinare della provincia di Pistoia, è il punto di partenza di una storia destinata a entrare nella leggenda del calcio italiano. Qui, il 20 dicembre 1925, nasce Benito Lorenzi, uno dei giocatori più rappresentativi della storia dell’ Inter. A cento anni esatti dalla nascita, il suo nome continua a evocare racconti, aneddoti e un’epica che appartiene all’identità nerazzurra. Attaccante fuori dagli schemi, Lorenzi non è stato “uno come gli altri”. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Compleanno Inter, cento anni fa nasceva Benito Lorenzi: da Borgo a Buggiano al mito nerazzurro di “Veleno”

Leggi anche: Cento anni fa nasceva Gaetano Arfè, un gigante della sinistra: a Napoli serata in suo onore

Leggi anche: Cento anni fa nasceva Giuliana Saladino, gli studenti del Cep la ricordano con un "Giornale Civile"

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Cent'anni fa nasceva Benito Lorenzi: la storia di Veleno; I 100 anni di Dick Van Dyke, la star di Mary Poppins; Dick Van Dyke compie 100 anni: da spazzacamino in Mary Poppins a medico detective, un secolo da leggenda. La festa semplice e il segreto....

#Compleanno, Compie 37 anni oggi Alexis #Sanchez, ex attaccante di Inter e #Udinese. Attualmente gioca in Spagna tra le fila del #Siviglia. Con la nazionale cilena ha vinto nel 2015 e nel 2016 la Copa America. - facebook.com facebook

Buon compleanno Gianluca Pagliuca! x.com