Compleanno di due centenari alla sede Cisl | Sono testimoni di una vita dedicata al lavoro

Festa grande alla sede Cisl ieri mattina per due centenari. Il sindacato ha dato loro delle targhe. Fra l’altro ieri era anche il ’compleanno’ della sede Cisl in Riviera Cavallotti a Codigoro ha voluto celebrarli dando loro una targa nella quale è indicato, oltre alla gioia e gratitudine, come essi siano "testimonianza di vita, lavoro e valori che arricchiscono la Cisl". Ad avere tagliato il secolo di vita sono stati Bruno Patroncini e Videlmino Folla Viros, quest’ultimo anche scultore e pittore di buon successo. Una bella e semplice cerimonia che ha visto la presenza anche del primo cittadino codigorese Alice Sabina Zanardi assieme alla collega di giunta Graziella Ferretti ma anche del segretario generale Fnp-Cisl Ferrara, Romeo Checchinato col responsabile territoriale, Paolo Succi Leonelli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

