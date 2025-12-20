Como si ferma Diao! Ecco le sue condizioni dopo l’infortunio | non parteciperà alla Coppa D’Africa
Como, stop per Diao: le sue condizioni dopo l’infortunio e la rinuncia forzata alla Coppa d’Africa. Le ultimissime notizie Diao non prenderà parte alla prossima Coppa d’Africa. La Federazione calcistica senegalese ha ufficializzato l’assenza dell’esterno del Como, costretto a rinunciare al torneo che inizierà domenica in Marocco a causa di un infortunio alla coscia destra. . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
