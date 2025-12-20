Como, stop per Diao: le sue condizioni dopo l’infortunio e la rinuncia forzata alla Coppa d’Africa. Le ultimissime notizie Diao non prenderà parte alla prossima Coppa d’Africa. La Federazione calcistica senegalese ha ufficializzato l’assenza dell’esterno del Como, costretto a rinunciare al torneo che inizierà domenica in Marocco a causa di un infortunio alla coscia destra. . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Como, si ferma Diao! Ecco le sue condizioni dopo l’infortunio: non parteciperà alla Coppa D’Africa

Leggi anche: Como in ansia per Diao: infortunio all’Olimpico e Coppa d’Africa a rischio

Leggi anche: Assane Diao salta la Coppa d’Africa: infortunio serio, rientro immediato a Como

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Bufera social su Fabregas dai tifosi del Senegal: l'allenatore insultato per il ko di Diao; Como, si ferma ancora Diao: Coppa d’Africa a rischio?; Como, nuovo infortunio per Diao contro la Roma: le sue condizioni, la Coppa d'Africa e la polemica di Fabregas; ULTIM’ORA – Como, infortunio muscolare per Diao e cambio obbligato contro la Roma.

Como, si ferma Diao! Ecco le sue condizioni dopo l’infortunio: non parteciperà alla Coppa D’Africa - Como, stop per Diao: le sue condizioni dopo l’infortunio e la rinuncia forzata alla Coppa d’Africa. calcionews24.com