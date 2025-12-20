Como marito e moglie ultrasettantenni trovati senza vita in casa

A Uggiate con Ronago, in provincia di Como, sono state trovate senza vita una coppia di coniugi di 78 e 77 anni nel loro appartamento. L'evento si è verificato intorno alle 18, suscitando attenzione nella comunità locale. Restano da chiarire le cause di quanto accaduto. La vicenda si inserisce in un quadro di crescente preoccupazione per la sicurezza e il benessere degli anziani.

AGI - Una  coppia di coniugi  di 78 e 77 anni è stata  trovata morta  intorno alle 18 nel loro appartamento a  Uggiate con Ronago, in  provincia di Como  e al  confine con la Svizzera. La scoperta è stata fatta dalla  figlia della coppia. Esclusa la rapina . I  carabinieri   escludono la rapina. La donna,  Graziella Botta, con  gravi problemi di salute, non presentava ferite evidenti mentre il marito,  Roberto Bianchi, si sarebbe  tolto la vita  con un  coltello  dopo aver  ucciso anche il cane. Le indagini e il biglietto d'addio. L'autopsia   chiarirà  se la  moglie  sia stata  uccisa  o morta per  cause naturali. 🔗 Leggi su Agi.it

