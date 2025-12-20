Como marito e moglie ultrasettantenni trovati senza vita in casa
A Uggiate con Ronago, in provincia di Como, sono state trovate senza vita una coppia di coniugi di 78 e 77 anni nel loro appartamento. L'evento si è verificato intorno alle 18, suscitando attenzione nella comunità locale. Restano da chiarire le cause di quanto accaduto. La vicenda si inserisce in un quadro di crescente preoccupazione per la sicurezza e il benessere degli anziani.
AGI - Una coppia di coniugi di 78 e 77 anni è stata trovata morta intorno alle 18 nel loro appartamento a Uggiate con Ronago, in provincia di Como e al confine con la Svizzera. La scoperta è stata fatta dalla figlia della coppia. Esclusa la rapina . I carabinieri escludono la rapina. La donna, Graziella Botta, con gravi problemi di salute, non presentava ferite evidenti mentre il marito, Roberto Bianchi, si sarebbe tolto la vita con un coltello dopo aver ucciso anche il cane. Le indagini e il biglietto d'addio. L'autopsia chiarirà se la moglie sia stata uccisa o morta per cause naturali. 🔗 Leggi su Agi.it
