Air Tahiti Nui ha ricevuto il titolo di ’Migliore Compagnia Aerea del Sud Pacifico’ per l’ottavo anno consecutivo. Questo titolo, assegnato in occasione della 22a edizione dei GT Tested Reader Survey Awards, organizzati dalla prestigiosa rivista di viaggi Global Traveler, è riconosciuto a livello mondiale nel settore dei viaggi d’affari e del lusso. Come ogni anno, la rivista Global Traveler elegge i principali attori del settore turistico globale: compagnie aeree, aeroporti, hotel e molte altre organizzazioni vengono premiate grazie all’importante sondaggio annuale che raccoglie il back di viaggiatori esperti, i lettori della rivista. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Comfort e vini pregiati. Air Tahiti Nui . Dove il lusso è al top

Leggi anche: Vini pregiati, cene luculliane e auto sportive mai saldate per 50mila euro: a giudizio giovane truffatore seriale amante del lusso [VIDEO]

Leggi anche: Vita da film tra auto di lusso e feste con vini pregiati e ostriche grazie alle truffe, rinviato a giudizio giovane di Pescara [VIDEO]

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Comfort e vini pregiati. Air Tahiti Nui . Dove il lusso è al top; A Heathrow la nuova lounge Air France.

Vini pregiati, è boom: crescita a doppia cifra per l’Italia - Secondo il Knight Frank Luxury Investment Index, il settore fine wine ha registrato la crescita più alta tra gli investimenti nel lusso (+16 per cento nel 2021) con un boom del 137 per cento negli ... corriere.it

Vini pregiati, un asset che piace sempre di più agli investitori - Una scelta per chi cerca di diversificare il proprio portafoglio, ma anche una risposta alle crescenti ... repubblica.it

Vindome, la prima app per investire nei vini pregiati - Una nuova app apre il trading dei grandi vini da collezione anche ai non professionisti con un occhio ai giovani Il mercato azionario è volubile, i titoli di Stato danno rendimenti risibili, i ... affaritaliani.it

Atmosfera toscana, piatti caldi e vini preziosi: un racconto di sapore e luce. La camicia Non-Iron resta impeccabile, testimone discreta di un’eleganza che vive ogni istante. Il maglioncino in cashmere beige morbido e avvolgente, aggiunge comfort autentico all - facebook.com facebook