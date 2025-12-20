Jovoy, storico marchio di profumeria d'autore, ha recentemente ripreso a consolidare la propria identità nel panorama delle fragranze di nicchia. Dopo un periodo di evoluzione, l'azienda si è concentrata sulla qualità e sull'artigianalità, ritrovando la propria posizione nel settore. Come Jovoy è tornato a essere un marchio di profumeria d'autore.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Siamo in Vietnam, a giudicare dai colori sulle pareti, dall'arredamento e dai profumi che arrivano dalla cucina. La musica di sottofondo è morbida, quasi ipnotica. Sul tavolo, un caffè ancora caldo e un bicchiere d’acqua. Così comincia la conversazione con François Hénin, che con il suo genio e la sua ironia guida la Maison di Profumeria Artistica Jovoy dal 2006. Hénin non parla solo di fragranze, ma di emozioni e di destini che si compiono per caso. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Come Jovoy è tornato a essere un marchio di profumeria d'autore

Leggi anche: Il ritorno di Satinine porta a Milano una nuova idea di profumeria d’autore

Leggi anche: Ha Long Bay di Jovoy, analisi e recensione della fragranza

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Come Jovoy è tornato a essere un marchio di profumeria d'autore - Fondata nel 1923, la maison parigina fu per lungo tempo dimenticata, fino a quando François Hénin un viaggiatore instancabile e appassionato di materie prime rare decide di ridarle vita, ecco come è a ... gqitalia.it