Come ha fatto la Polizia a scoprire il killer della sparatoria alla Brown grazie a un post su Reddit

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato un post pubblicato su Reddit a mettere gli agenti sulle tracce di Claudio Manuel Neves Valente, presunto autore della sparatoria alla Brown University e dell'omicidio del professore del Mit Nuno Loureiro. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Attacco alla Brown University: così un post su Reddit ha segnato la svolta e portato al killer Valente

Leggi anche: Sparatoria alla Brown University: 2 studenti morto e 9 feriti gravi. “Ha sparato durante gli esami”. Il killer è ancora in fuga

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Sydney, l'attentatore di Bondi Beach si sveglia dal coma; Concorsopoli in polizia a Roma, le intercettazioni: «Il sindacato è una famiglia. Quel candidato aveva troppi chili, ma è raccomandato»; Morto nel baule da due anni: madre e fratelli indagati. La casa era senza luce e acqua; Fiumicino, addetto alle pulizie trova una borsa con 10mila euro e la consegna alla polizia: “Ho fatto….

L'ultimo messaggio di Pamela Genini: «Ho paura, ha fatto il doppione delle mie chiavi. È entrato. Chiama la polizia» - Questo è l’ultimo messaggio inviato da Pamela Genini all’ex compagno. vanityfair.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.