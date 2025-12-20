Com' è crollata l' industria della Germania

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Doveva essere il Ceo di Palan tir, Alex Karp, a richiamare il mondo sull’urgenza di porre fine al declino industriale tedesco. Cosa ha detto? «Sono molto in giro per il mondo e nessuno parla più della Germania. Non in Medioriente, non in Nord America né in Asia. Il mondo ha ammirato la tecnologia tedesca per 100 anni e di questo non resta nulla, il Paese ha perso l’accesso alla tecnologia». Palan tir è un’azienda americana leader nel settore tecnologico più avanzato dei servizi di informazione, la più importante che mai si sia presentata sulla scena della politica mondiale, come emerge con tanta evidenza e chiara grandezza dal conflitto russo ucraino. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

com 232 crollata l industria della germania

© Liberoquotidiano.it - Com'è crollata l'industria della Germania

Leggi anche: Raggiunto l’accordo sull’industria della Difesa in Europa. 1,5 miliardi per l’industria e preferenza Ue

Leggi anche: Spagna corre, Italia e Germania al palo: dove va l’industria europea

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.