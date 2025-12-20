Doveva essere il Ceo di Palan tir, Alex Karp, a richiamare il mondo sull’urgenza di porre fine al declino industriale tedesco. Cosa ha detto? «Sono molto in giro per il mondo e nessuno parla più della Germania. Non in Medioriente, non in Nord America né in Asia. Il mondo ha ammirato la tecnologia tedesca per 100 anni e di questo non resta nulla, il Paese ha perso l’accesso alla tecnologia». Palan tir è un’azienda americana leader nel settore tecnologico più avanzato dei servizi di informazione, la più importante che mai si sia presentata sulla scena della politica mondiale, come emerge con tanta evidenza e chiara grandezza dal conflitto russo ucraino. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

