Combinata nordica Thomas Rettenegger domina il segmento di salto a Ramsau Costa in lizza per la top20

Thomas Rettenegger conferma la sua netta superiorità sul trampolino piccolo di Ramsau e domina il segmento di salto della Gundersen individuale che chiude il programma della terza tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di combinata nordica. Il padrone di casa austriaco ha accumulato un bel vantaggio in vista della 10 km sugli sci stretti in cui dovrà guardarsi le spalle dalla rimonta di alcuni tra i migliori fondisti del circuito. Il vincitore della Mass Start di ieri partirà con un margine di 48? sul finlandese Ilkka Herola, autore di un ottimo salto per le sue caratteristiche, mentre alle sue spalle ci sarà un trenino austriaco composto nell'ordine da Paul Walcher (49?), il pettorale giallo Johannes Lamparter (56?, non impossibili da recuperare per lui) e Florian Kolb (58?).

