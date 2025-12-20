Combinata nordica | Laate in testa dopo il salto a Ramsau occhio alle rimonte
Si apre nel segno della Norvegia la seconda giornata di gare femminili della Coppa del Mondo di combinata nordica a Ramsau am Dachstein. Sul trampolino HS98 austriaco a fare la voce grossa è stata la giovanissima Ingrid Laate. La scandinava, classe 2007, ha confermato di essere la saltatrice più dotata del circuito, atterrando a 96.5 metri (la misura più lunga di giornata) partendo addirittura da stanga più bassa rispetto alle avversarie. Con un punteggio monstre di 140.3 punti, Laate si è garantita un vantaggio abissale in vista della prova di fondo: partirà con 1 minuto e 6 secondi di margine sulla prima inseguitrice. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: Combinata nordica, Laate fa il vuoto nel segmento di salto a Trondheim. Armbruster e Hagen provano la rimonta
Leggi anche: Combinata nordica: a Ramsau guida Alexa Brabec dopo il PCR. Italiane staccate
Combinata nordica: a Ramsau guida Alexa Brabec dopo il PCR. Italiane staccate; Combinata nordica | a Ramsau guida Alexa Brabec dopo il PCR Italiane staccate.
Combinata nordica: Laate in testa dopo il salto a Ramsau, occhio alle rimonte - Si apre nel segno della Norvegia la seconda giornata di gare femminili della Coppa del Mondo di combinata nordica a Ramsau am Dachstein. oasport.it
Combinata nordica: a Ramsau guida Alexa Brabec dopo il PCR. Italiane staccate - Si è aperto ufficialmente il fine settimana di Coppa del Mondo di combinata nordica femminile a Ramsau am Dachstein, in Austria, con la disputa del ... oasport.it
L’incerto futuro della combinata nordica - Per molte persone, anche tra le più appassionate di sport invernali, la combinata nordica è uno sport difficile da concepire. ilpost.it
Combinata nordica, Thomas Rettenegger fa il vuoto sul trampolino e si impone nella Mass di Ramsau. Costa riporta l'Italia alle porte della top10 - facebook.com facebook
Combinata nordica, Thomas Rettenegger vince la Mass di Ramsau. Costa vicino alla top10 - x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.