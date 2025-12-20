Combinata nordica | Laate in testa dopo il salto a Ramsau occhio alle rimonte

Si apre nel segno della Norvegia la seconda giornata di gare femminili della Coppa del Mondo di combinata nordica a Ramsau am Dachstein. Sul trampolino HS98 austriaco a fare la voce grossa è stata la giovanissima Ingrid Laate. La scandinava, classe 2007, ha confermato di essere la saltatrice più dotata del circuito, atterrando a 96.5 metri (la misura più lunga di giornata) partendo addirittura da stanga più bassa rispetto alle avversarie. Con un punteggio monstre di 140.3 punti, Laate si è garantita un vantaggio abissale in vista della prova di fondo: partirà con 1 minuto e 6 secondi di margine sulla prima inseguitrice. 🔗 Leggi su Oasport.it

