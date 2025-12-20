Combinata nordica Hagen domina nel fondo e trionfa nella Gundersen di Ramsau

Ida Marie Hagen fa la differenza come di consueto sugli sci stretti e vince in scioltezza la Gundersen di Ramsau am Dachstein (Austria), valevole per la seconda tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di combinata nordica femminile. Terzo successo stagionale su quattro gare per la norvegese, che raggiunge la fatidica soglia delle 20 vittorie individuali nel circuito maggiore. La 25enne scandinava, vincitrice della Sfera di Cristallo nel 2024, ha fatto valere la sua superiorità nello sci di fondo rimontando agevolmente dal sesto posto del segmento di salto e trionfando con un margine di quasi 20? sulla prima inseguitrice al termine della Gundersen da 5 km.

