Colpo Ravaglia in Serie A assalto all’eroe rossoblu di Supercoppa

Il Bologna ha conquistato la finale di Supercoppa italiana andando a battere l’Inter ai calci di rigore con Federico Ravaglia protagonista sia nei novanta minuti che nei tiri dal dischetto. L’estremo difensore rossoblu ha parato i calci di rigore di Bastoni e Bonny con Barella che ha tirato alto. Una serie di interventi che gli sono valsi la palma di migliore in campo ed ora si appresta a giocare contro il Napoli nella finale del primo trofeo della stagione. Una squadra piomba su Ravaglia (Ansa Foto) – calciomercato.it Classe 1999, Federico Ravaglia è un prodotto del settore giovanile del Bologna e, dopo gli anni in prestito al Frosinone, al Gubbio e alla Reggina, è tornato in rossoblu per ricoprire il ruolo di vice di Skorupski. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

