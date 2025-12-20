Colpo milionario Jannik Sinner nuovo torneo in vista | l’annuncio di Craig Tiley

Il bilancio del 2025 di Jannik Sinner è di quelli che impressionano anche a una lettura distratta: 58 vittorie e appena 6 sconfitte. Numeri che raccontano una stagione di altissimo livello, fatta di continuità, solidità mentale e presenza costante nei tornei che contano davvero. L’altoatesino ha confermato di essere stabilmente tra i protagonisti del tennis mondiale, capace di attraversare mesi intensi senza perdere lucidità né ambizione. Eppure, per comprendere fino in fondo il senso di questa annata, lo sguardo va spostato proprio su quelle sei sconfitte. Non sono state cadute casuali o giornate storte senza significato, ma passaggi precisi di un percorso di crescita. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

