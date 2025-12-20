Colpo grosso in enoteca, rubata una bottiglia dal valore di oltre 1.600 euro a Genova. Il furto è avvenuto nel punto vendita ‘Squillari’ di via Malta e i negozianti hanno lanciato l'allarme anche sui social pubblicando un video in cui si vedono due persone che si aggirano per il negozio per poi. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Leggi anche: Il fatto del giorno, enoteca denuncia gli autori del furto di una bottiglia da più di 1600 euro | Video

Leggi anche: Colpo grosso da Louis Vuitton in via dei Condotti, vetrina sfondata con l’auto e merce rubata

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Colpo grosso in enoteca, rubata una bottiglia da oltre 1.600 euro.

Colpo grosso in enoteca, rubata una bottiglia da oltre 1.600 euro - Virale il video pubblicato dall'Enoteca Squillari di via Malta sui social, si vedono due persone aggirarsi tra gli scaffali e prendere delle bottiglie: "Attenzione sono ladri" scrivono i titolari ... genovatoday.it