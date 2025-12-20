Colpo grosso alla gioielleria | sgominata una banda di nomadi

Nel pomeriggio del 20 dicembre 2025 a Cesena, le forze dell’ordine hanno arrestato quattro persone sospettate di aver commesso furti e ricettazione presso una gioielleria locale. Gli indagati, tutti ritenuti parte di una banda di nomadi, sono stati deferiti per furto aggravato, ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale. Si sono chiusi la porta alle spalle i quattro autori dei reati di furto aggravato, ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale, in conc

Cesena, 20 dicembre 2025 – Si sono chiusi la porta alle spalle i quattro autori dei reati di furto aggravato, ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale, in concorso. Per loro non c’è la via di fuga. Avrebbero portato via 150mila euro in monili e oggetti d’oro e preziosi, rubati alla gioielleria Blue Spirit, al Romagna Shopping Valley di Savignano sul Rubicone lo scorso maggio. Per i quattro indagati (rintracciati in varie zone tra le province di Fermo e Ravenna) è stata disposta la misura degli arresti domiciliari, senza alternativa. I Carabinieri della Compagnia di Cesenatico, coadiuvati dai colleghi di Fermo, Ravenna, Cervia e Milano Marittima, hanno eseguito quattro ordinanze di custodia cautelare agli arresti domiciliari, emesse dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Forlì. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Colpo grosso alla gioielleria: sgominata una banda di nomadi Leggi anche: Irpinia, sgominata la banda delle rapine in gioielleria: Liotti resta in silenzio davanti al gip Leggi anche: Roma, colpo ai cyber criminali: sgominata banda specializzata nel jackpotting La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Colpo grosso alla gioielleria: sgominata una banda di nomadi - Cesena, identificati dai carabinieri i quattro presunti responsabili di un furto da 150mila euro messo a segno. msn.com

Colpo-lampo a Parabita: sfondano vetrina gioielleria con un martello e fanno razzia - Nel mirino il laboratorio Gold Creazioni di via Roma: fuori un complice a fare da palo, tutto in meno di un minuto Un colpo rapidissimo, studiato nei minimi dettagli, messo a segno nella notte tra ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Colpo grosso in gioielleria, i ladri via con la cassaforte - Prato, 26 settembre 2025 – Un furto un po’ in stile “La Casa di Carta”, con una cassaforte di quattro quintali – e contenente, sembrerebbe, oro e gioielli per un valore di circa 100mila euro – smurata ... lanazione.it

Colpo grosso con una schedina da soli 4 euro, chi è il nuovo milionario - facebook.com facebook

Colpo grosso ai chip olandesi. I cinesi via da Nexperia: il saccheggio è iniziato (di C. Paudice) x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.