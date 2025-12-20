L’Inter sta valutando un possibile colpo a zero dalla Lazio in vista della prossima stagione con i nerazzurri che hanno messo nel mirino un giocatore in scadenza di contratto. I nerazzurri, durante le ultime stagioni, hanno dato sempre molta attenzione alla possibilità di arrivare a calciatori a costo zero per cercare di portare elementi di qualità a prezzi contenuti. Inter, colpo a zero dalla Lazio (Ansa Foto) – calciomercato.it Una delle ultime idee di Giuseppe Marotta porta ad un calciatore della Lazio che potrebbe salutare i biancocelesti in vista della prossima estate. Il club capitolino, al momento, non si è mosso con decisione per il rinnovo di contratto del giocatore in questione e le parti potrebbero salutarsi dopo diversi anni a partire da luglio. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Colpo a zero dalla Lazio, l’Inter prepara l’affare per l’estate

Leggi anche: Mercato Inter, si anticipa il colpo dalla prossima estate a gennaio? Possibile rinforzo in difesa

Leggi anche: Colpo Milan, affare pazzesco: Inter asfaltata

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Calciomercato Lazio News/ Un colpo alla Klose in arrivo dal Bayern? I tifosi sognano! - Nicolò Rovella interessa a numerosi club in Premier League La squadra di Marco Baroni in questa stagione sta superando ... ilsussidiario.net

Arriva l’annuncio, nuove conferme: a gennaio colpo a zero Juventus. https://bit.ly/4nJpBvM - facebook.com facebook

Frattesi e colpo a zero. Juve, la svolta al centro Toro, dopo la Befana c’è Carboni Anche de Vrij pensa di dire ciao all’Inter Polveriera Fiorentina: “Liti e danni” La prima pagina del 17 dicembre #Tuttosport x.com