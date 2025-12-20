Colleferro Natale con noi Martedì 23 Dicembre alle ore 21 Spettacolo musicale a ingresso libero organizzato al Teatro Vittorio Veneto
Cronache Cittadine COLLEFERRO – Martedì 23 Dicembre nel teatro Comunale Vittorio Veneto di Colleferro, a ingresso libero, andrà in scena “Natale con L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it
Leggi anche: Colleferro. “La città capovolta”. Futura Teatro porta Aristofane ai giorni nostri Venerdì 19 e Sabato 20 Dicembre alle ore 21 al “Vittorio Veneto”
Leggi anche: Colleferro. Grande successo per lo spettacolo di beneficenza organizzato da “Gli amici per la Solidarietà” al Teatro comunale “Vittorio Veneto”
Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.
Un Natale d’Incanto! Quest’anno il Natale in Biblioteca si tinge di magia e solidarietà! L’Incanto Studio Musicale, con il patrocinio del Comune di Colleferro, vi invita a un concerto speciale dedicato alla bellezza della musica e al calore della condivisione. Ve - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.