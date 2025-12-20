Coldplay arrivano le parole della donna intercettata dalla kiss cam

Dopo cinque mesi dal concerto dei Coldplay a Boston, in cui la kiss cam aveva intercettato il CEO di Astronomer, Andy Byron, con Kristin Cabot, responsabile delle risorse umane dell’azienda, la donna ha deciso di parlare pubblicamente. La vicenda ha suscitato interesse, portando alla luce dettagli che fino ad ora erano rimasti nascosti. Di seguito, le parole della donna intercettata dalla “kiss cam”.

A distanza di cinque mesi dal concerto dei Coldplay di Boston, nel quale la kiss cam ha intercettato il CEO di Astronomer Andy Byron che teneva tra le braccia la responsabile delle risorse umane della stessa azienda, Kristin Cabot, la donna ha rotto il silenzio. Il Music Of The Spheres Tour della band britannica è stato caratterizzato anche dal momento nel quale una camera mobile si è concentrata tra il pubblico nel quale figuravano celebrities e gente comune, quando durante il concerto al Gillette Stadium alle porte di Boston tenutosi lo scorso luglio, venivano inquadrati sui ledwall i due amanti, Andy Byron e Kristin Cabot. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Coldplay, arrivano le parole della donna intercettata dalla “kiss cam” Leggi anche: Kiss cam Coldplay, ennesimo colpo di scena: il Ceo dello scandalo è stato perdonato dalla moglie tradita Leggi anche: Coldplay, lo scandalo della kiss cam continua: tra divorzi, dimissioni e ritorni di fiamma La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Coldplay, arrivano le parole della donna intercettata dalla "kiss cam" - A distanza di cinque mesi dal concerto dei Coldplay di Boston, nel quale la kiss cam ha intercettato il CEO di Astronomer Andy Byron che teneva tra le braccia la responsabile delle risorse umane della ... msn.com

Kiss cam al concerto dei Coldplay, le parole di Kristin Cabot: “Avevo bevuto, ho sbagliato” - A distanza di mesi dal video virale, quello in cui si vede Kristin Cabot ripresa dalla kiss cam al concerto dei Coldplay abbracciata con l’ex amministratore delegato di Astronomer, Andy Byron (sposato ... blitzquotidiano.it

A volte le parole sussurrate arrivano dritte al cuore! #inmyplace in una mia versione intima… spero vi piaccia. #coldplay #fyw #pianoevoce - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.