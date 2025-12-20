Cogliate, 20 dicembre 2025 – Ha suscitato apprensione in mezzo paese, urlando frasi sconnesse, picchiando pugni sulle auto in transito e prendendo a calci i bidoncini dell’umido, ha minacciato e mandato all’ospedale 4 carabinieri prendendosela anche con il sindaco intervenuto per fermarlo: per lui l’obbligo di firma all’ufficio dei vigili. Una decisione che ha suscitato amarezza e sconforto sia nel sindaco di Cogliate Andrea Basilico che nel suo collega Gianpiero Bocca, di Cesano Maderno, sede della tenenza dei carabinieri competente per territorio, che parla apertamente di “un sistema giuridico incapace di dare risposte sensate di fronte a questi atti sempre più frequenti”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cogliate, urla e picchia tutti (anche il sindaco): arrestato e subito rilasciato. Per la gioia degli amministratori locali

Leggi anche: Colpo di spugna al Riesame, tornano liberi sindaco, vice e altri due amministratori locali

Leggi anche: Picchia la moglie dopo una lite, il figlio chiama al 112 e fa ascoltare le urla: arrestato nel Potentino