Clinton si portò dietro Epstein al matrimonio del re del Marocco

Tra i documenti pubblicati negli Epstein Files dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti si trovano immagini del viaggio di Bill Clinton in Marocco nel luglio 2002, durante il quale fu accompagnato da Jeffrey Epstein e Ghislaine Maxwell a una cena privata in occasione del matrimonio del re Mohammed VI. Questo episodio ha suscitato interesse e riflessioni sulla natura delle relazioni di Clinton con Epstein.

Tra i documenti inseriti negli Epstein Files pubblicati dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ci sono foto del viaggio che Bill Clinton fece nel luglio del 2002 in Marocco, portando come suoi ospiti Jeffrey Epstein e Ghislaine Maxwell ad una cena privata in onore del matrimonio del re Mohammed VI. La Cnn riporta che la cena si svolse prima della cerimonia pubblica a cui l'ex presidente partecipò con la figlia Chelsea mentre la moglie Hillary, che allora era senatrice, non vi prese parte. Al momento del viaggio, Epstein non era stato ancora incriminato per reati sessuali e il suo primo arresto è avvenuto nel 2006.

