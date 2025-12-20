Claudio Ranieri scherza con De Giorgi e Juri Chechi sull' anno magico della pallavolo azzurra

Durante gli ‘Oscar dello Sport’ presso il Salone del Coni a Roma, Claudio Ranieri ha scambiato qualche battuta con Fefé De Giorgi e Juri Chechi, offrendo un momento di leggerezza e simpatia tra gli ospiti. Ranieri scherza con De Giorgi e Juri Chechi sull’anno magico della pallavolo azzurra.

Siparietto tra Claudio Ranieri, Fefé De Giorgi e Juri Chechi a margine degli ‘Oscar dello Sport’, premio ASI Sport&Cultura presso il Salone del Coni a Roma. I tre campioni dello sport italiano scherzano tra loro sull’anno magico vissuto dalla pallavolo italiana. L’ex olimpionico di ginnastica dice di De Giorgi “è stato molto bravo, però.”, e Ranieri replica prontamente: “ Si può migliorare “. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

