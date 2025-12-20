Claudio Ranieri scherza con De Giorgi e Juri Chechi sull' anno magico della pallavolo azzurra
Durante gli ‘Oscar dello Sport’ presso il Salone del Coni a Roma, Claudio Ranieri ha scambiato qualche battuta con Fefé De Giorgi e Juri Chechi, offrendo un momento di leggerezza e simpatia tra gli ospiti. Ranieri scherza con De Giorgi e Juri Chechi sull’anno magico della pallavolo azzurra.
Siparietto tra Claudio Ranieri, Fefé De Giorgi e Juri Chechi a margine degli ‘Oscar dello Sport’, premio ASI Sport&Cultura presso il Salone del Coni a Roma. I tre campioni dello sport italiano scherzano tra loro sull’anno magico vissuto dalla pallavolo italiana. L’ex olimpionico di ginnastica dice di De Giorgi “è stato molto bravo, però.”, e Ranieri replica prontamente: “ Si può migliorare “. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Claudio Ranieri scherza con De Giorgi e Juri Chechi sull'anno magico della pallavolo azzurra - (LaPresse) Siparietto tra Claudio Ranieri, Fefé De Giorgi e Juri Chechi a margine degli 'Oscar dello Sport', premio ASI Sport&Cultura presso
Ranieri e il retroscena sulla Fiorentina: "Gli ho chiesto di venire, ma..." - Il giornalista Alberto Polverosi rivela a Lady Radio di aver chiacchierato con il senior advisor giallorosso: "Mi ha detto che ormai gli si è spento il fuoco sacro" ... ilromanista.eu
Fiorentina, si sogna il ritorno di Claudio Ranieri: cosa ha rivelato in privato il tecnico romano - Vanoli ha una fiducia a tempo sulla panchina della Fiorentina, un nuovo ko potrebbe costargli l'esonero immediato. sport.virgilio.it
Al brindisi con la stampa dopo la conferenza, il siparietto tra il ds Massara, il mister Gasperini e Claudio Ranieri. "Sotto l'albero ci sono i regali", "Ancora non vedo nulla!" #ASRoma #ForzaRoma - facebook.com facebook
A Me Dispiace Per Chi Ha Ancora Continua Ad Insistere Per Avere Claudio Ranieri Sulla Propria Panchina Prima L’Italia A Giugno Adesso Anche La Fiorentina Insisteva Rassegnatevi Claudio Ranieri C’è L’Abbiamo Solamente Noi Mi Dispiace Claudio Ranie x.com
