Claudio Ranieri scherza con De Giorgi e Juri Chechi sull' anno magico della pallavolo azzurra

Durante gli ‘Oscar dello Sport’ presso il Salone del Coni a Roma, Claudio Ranieri ha scambiato qualche battuta con Fefé De Giorgi e Juri Chechi, offrendo un momento di leggerezza e simpatia tra gli ospiti. Ranieri scherza con De Giorgi e Juri Chechi sull’anno magico della pallavolo azzurra.

Ranieri e il retroscena sulla Fiorentina: "Gli ho chiesto di venire, ma..." - Il giornalista Alberto Polverosi rivela a Lady Radio di aver chiacchierato con il senior advisor giallorosso: "Mi ha detto che ormai gli si è spento il fuoco sacro" ... ilromanista.eu

Fiorentina, si sogna il ritorno di Claudio Ranieri: cosa ha rivelato in privato il tecnico romano - Vanoli ha una fiducia a tempo sulla panchina della Fiorentina, un nuovo ko potrebbe costargli l'esonero immediato. sport.virgilio.it

Al brindisi con la stampa dopo la conferenza, il siparietto tra il ds Massara, il mister Gasperini e Claudio Ranieri. "Sotto l'albero ci sono i regali", "Ancora non vedo nulla!" #ASRoma #ForzaRoma - facebook.com facebook

A Me Dispiace Per Chi Ha Ancora Continua Ad Insistere Per Avere Claudio Ranieri Sulla Propria Panchina Prima L’Italia A Giugno Adesso Anche La Fiorentina Insisteva Rassegnatevi Claudio Ranieri C’è L’Abbiamo Solamente Noi Mi Dispiace Claudio Ranie x.com

