AMIATA La proposta di riforma avanzata dal ministro Roberto Calderoli sulla nuova classificazione dei Comuni montani sta sollevando un acceso dibattito anche sull’Amiata, dove istituzioni e forze politiche denunciano il rischio concreto di un pesante arretramento economico e sociale per i territori appenninici. Secondo le anticipazioni, i nuovi criteri si baserebbero su parametri rigidamente numerici, legati alla percentuale di superficie sopra i 600 metri di altitudine e alla pendenza del territorio. Un sistema che, di fatto, finirebbe per favorire le aree alpine a discapito dell’Appennino e delle aree interne, escludendo oltre un migliaio di Comuni oggi riconosciuti come montani. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Classificazione dei comuni montani. Sull'Amiata scatta la rivolta: "Arretramento economico e sociale"

