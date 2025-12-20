Classifica Coppa del Mondo sci alpino maschile 2025-2026 | Odermatt senza rivali Vinatzer non distante dal secondo
Marco Odermatt ha allungato ulteriormente in testa alla classifica generale della Coppa del Mondo di sci alpino dopo aver chiuso al secondo posto la seconda discesa della Val Gardena. Il fuoriclasse svizzero è volato a quota 765 punti in graduatoria: ora il vantaggio sul norvegese Henrik Kristoffersen è salito a 463 lunghezze. Il migliore degli italiani è Alex Vinatzer, ottimo settimo a pari merito con l’austriaco Marco Schwarz a quota 251 punti e a sette lunghezze di ritardo dallo svizzero Loic Meillard, sesto. Ne lla classifica di specialità Odermatt guida con 280 punti, mentre Dominik Paris è terzo a quota 140. 🔗 Leggi su Oasport.it
